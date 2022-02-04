Детская заболеваемость Covid-19 в Приморье за неделю выросла на 94%

За прошедшие семь дней в Приморском крае на 94% увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства региона.

Чаще всего Covid-19 подвержены подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Выявлялись и маленькие пациенты до одного года.

Главный санитарный врач края Татьяна Детковская отметила, что заболеваемость среди детей и взрослых в регионе повысилась на 56,3% за январь. Глава Минздрава региона Анастасия Худченко, в свою очередь, заявила, что такой рост зачастую связан с самолечением и поздними обращениями к специалистам.

«На сегодняшний день развернуты 2 648 коек в 24 медицинских организациях. На лечении от Covid-19 находится 1 481 человек, из них тяжелых — 281. Это выше, чем в среднем по стране. Основные причины — циркуляция штамма коронавируса „дельта“, люди занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью поздно», — заявила глава ведомства.

Глава региона Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов и директоров школ строго соблюдать все необходимые антиковидные меры, чтобы не допустить дальнейшего увеличения числа зараженных детей.

«В случае если количество заболевших составляет 20% учащихся, следует закрывать школу на карантин. Необходимо соблюдать все санитарные нормы в местах массового скопления людей», — подчеркнул он.

За прошедшие сутки в Приморском крае подтвердилось 868 случаев коронавируса — максимум за время пандемии.