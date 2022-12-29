Детская театральная студия представила свой первый спектакль в Мензелинске

Детская театральная студия Мензелинского государственного татарского театра имени С. Амутбаева показала свой первый спектакль — им стала новогодняя сказка «Настоящий Дед Мороз».

Как рассказали «Татар-информу» в театре, студия «Омет» появилась в этом году по инициативе директора учреждения Ильнура Гайниева. Ее цель — популяризация театрального искусства, выявление творческих детей и воспитание в них художественного вкуса.

Режиссер и руководитель студии Дамир Самерханов рассказал, что сначала в коллектив набрали детей, с ними плотно занимались, подключился педагог по пластике Нурлан Шаехов.

Из них отобрали тех, кто проходит по возрасту от 7 до 12 лет, и уже в новом сезоне с сентября начались репетиции. Как показывает практика, особый интерес к театральному искусству проявляется именно у этой возрастной категории, но в дальнейшем планируется составить несколько групп до 16 лет.

Подготовка к первому спектаклю шла по всем канонам театрального искусства. Детям давали задания по творческому мышлению, они сперва читали пьесу, затем каждый анализировал своего персонажа, по ним сделали рисунки и уже после этого репетировали.

«Несмотря на то, что дети были из разных школ и классов, они смогли стать одним целым и продемонстрировали свои навыки. 26 декабря на суд зрителей наши дети представили первый спектакль „Настоящий Дед Мороз“. Это был такой подарок к Новому году, и он удался!» — рассказал Дамир Самерханов.