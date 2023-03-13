Детская студия «Апуш» планирует создать спектакль с режиссером Айдаром Зяббаровым

Детская театральная студия «Апуш» в будущем может создать спектакль совместно с режиссером Айдаром Зяббаровым. Сейчас обсуждаются детали сотрудничества.

«У нас уже есть предварительная договоренность с Айдаром Зяббаровым. Он станет художественным руководителем проекта. Работу с детьми будем вести мы сами. В спектакле будут задействованы две студии, на базе культурных центров “Сайдаш” и “Чулпан”», – рассказала руководитель студии «Апуш» Алия Файзрахманова.

«У Айдара большое желание поработать над этим проектом, но могут появиться трудности из-за его загруженности», – прокомментировал планы на сотрудничество с известным режиссером педагог студии “Апуш”, артист театра Камала Алмаз Сабирзянов, добавив, что пьеса для будущего спектакля еще не выбрана.

По словам Алии Файзрахмановой, детская студия «Апуш» также хотела бы поработать с молодым композитором Миляушой Хайруллиной.

О планах студии реализовать совместный проект с Айдаром Зяббаровым корреспонденту «Татар-информа» рассказала замруководителя исполкома Казани, куратор студии «Апуш» Гузель Сагитова.

«С Айдаром давно хотелось поработать. Когда я была директором Кариевского театра, не успели. На Год родных языков начали обсуждать проект, но графики не совпали, и эта идея осталась нереализованной. А совместный проект со студией “Апуш” – это полностью инициатива Алии Файзрахмановой, Алия уже начала переговоры», – сказала Гузель Сагитова в интервью электронной газете «Интертат».

Сагитова также пригласила Айдара Зяббарова поработать на казанском Сабантуе. «Нынешний Сабантуй хочется сделать немного по-другому», – сказала она.

Сегодня в культурном центре «Сайдаш» состоится театральный вечер по случаю исполнения одного года образования студии. Начало запланировано на 17.00.