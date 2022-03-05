Детская смертность в России снизилась более чем в два раза

В России детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза. Одной из главных причин стало снижение младенческой смертности, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на открытии XIХ съезда педиатров страны с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».

Министр рассказал, что последние несколько лет происходит беспрецедентное развитие инфраструктуры службы детства и родовспоможения, создана сеть перинатальных центров. В России проводится скрининг среди новорожденных на пять генетических заболеваний — с 2006-го было обследовано более 23 млн детей.

В Новосибирске, Подольске и Евпатории строят три федеральных реабилитационных центра для детей. Кроме того, были отремонтированы и дооснащены почти 2,7 тыс. детских поликлиник. 9 детских больниц были реконструированы и построены, еще 24 объекта строятся, приводит данные РИА Новости.