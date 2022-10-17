После капремонта в Арске открылась Детская школа искусств

В минувшие выходные в Арске после капитального ремонта открылась детская школа искусств. Одними из первых обновленное пространство посетили заместитель министр культуры России Надежда Преподобная и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Фото: © Пресс-служба министерства культуры РТ

«В рамках федерального национального проекта «Культура» в 2022 году в «Арской детской школе искусств» проведен капитальный ремонт здания – обновлен фасад здания, заменена кровля, выполнены внутренние отделочные работы подвального помещения, обновлена материально-техническая база – музыкальные инструменты и оборудование», – сообщает ведомство.

В настоящее время в Арской детской школе искусств обучаются более 800 детей по музыкальному, художественному, хореографическому и театральному направлениям, а также в отделении резьбы по дереву. В целях приобщения детей к истокам музыкальной культуры, обучения игре на музыкальных инструментах на базе школы искусств ведут образовательную деятельность 9 филиалов.

Фото: © Пресс-служба министерства культуры РТ

С каждым годом творческий коллектив школы достигает больших результатов в своей профессиональной деятельности. Признанием творческих достижений учащихся стали многочисленные победы в республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и международных фестивалях. Школа является обладателем семи грантов Правительства Татарстана, Президентского фонда культурных инициатив. Школа входит в сотню лучших организаций дополнительного образования России в рамках Всероссийского форума «Школа будущего».

Учебное заведение является инициатором Республиканского конкурса детского творчества «Арча ягы – данлы Тукай ягы», Республиканского фестиваля национальных культур «Гусли-fest», Республиканской научно-практической конференции «Национальное культурное наследие: проблемы изучения, сохранения и возрождения».