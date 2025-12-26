Детская школа искусств №2 устроила бал-маскарад в КДК имени Ленина

Фото: архив ДШИ №2

Детская школа искусств №2 Казани устроила бал-маскарад и концерт в Культурно-досуговом центре имени Ленина. Об этом рассказали организаторы события.

Фото: архив ДШИ №2

До начала программы в фойе КДК организовали интерактивную программу, в которой приняли участие аниматоры, фокусники, ростовые куклы различных персонажей – снеговик, белый медведь, Дед Мороз и Снегурочка. Тут же работали фотозоны и все желающие дети могли бесплатно отведать сладкой ваты.

Фото: архив ДШИ №2

Прологом бала-маскарада стало выступление хора педагогов детской школы искусств. Автором идеи (как и всей интерактивной программы вечера) выступил директор школы Евгений Кубышкин. Выступавшим аккомпанировал инструментальный ансамбль «Мирас» под руководством Рустема Рахматуллина.

Фото: архив ДШИ №2

Коллективы и солисты создавали на сцене атмосферу новогоднего чуде. Всеобщее внимание привлекло появление хора родителей «Инверсия». Ведущими были Салават Бахаутдин (Дед Мороз) и Алсу Мулюкова (Снегурочка).