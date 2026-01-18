Детская школа искусств №2 объявила набор на 2026-2027 учебный год. Родители детей, желающих освоить вокал, танец, музыкальные инструменты, рисование или театральное мастерство, могут заполнить заявку и привести ребенка на прослушивание.

Кастинг пройдет 20 января в 18:00 по адресу ул. Галимджана Баруди, дом 25а.

Школа ведет прием на следующие отделения:

хоровое пение

фортепиано

струнные инструменты (скрипка, виолончель)

народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гармонь, бас-гитара)

духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон, труба, кларнет, ксилофон, ударная установка)

хореографическое, художественное и театральное отделения

«Школа маленького эстета» (с 4 лет)

В школе отметили, что обучение включает участие в крупных городских мероприятиях.