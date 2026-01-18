news_header_top
Культура 18 января 2026 18:04

Детская школа искусств №2 объявила набор на 2026-2027 учебный год

Детская школа искусств №2 объявила набор на 2026-2027 учебный год. Родители детей, желающих освоить вокал, танец, музыкальные инструменты, рисование или театральное мастерство, могут заполнить заявку и привести ребенка на прослушивание.

Кастинг пройдет 20 января в 18:00 по адресу ул. Галимджана Баруди, дом 25а.

Школа ведет прием на следующие отделения:

  • хоровое пение
  • фортепиано
  • струнные инструменты (скрипка, виолончель)
  • народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гармонь, бас-гитара)
  • духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон, труба, кларнет, ксилофон, ударная установка)
  • хореографическое, художественное и театральное отделения
  • «Школа маленького эстета» (с 4 лет)

В школе отметили, что обучение включает участие в крупных городских мероприятиях.

