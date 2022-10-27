Детская поликлиника в Дербышках готова на 85% – она примет пациентов в будущем году

Работы по строительству детской поликлиники в казанском поселке Дербышки, стартовавшие в апреле этого года, выполнены на 85%. Рабочие приступили к отделке помещений, по планам первых пациентов учреждение уже в следующем году. Пятиэтажное здание общей площадью почти 6,4 тыс. кв.м рассчитано на 180 посещений в смену.

Предполагается, что филиал детской поликлиники станетмногофункциональным учреждением с травматологическим пунктом, инфекционным блоком, лабораторией и дневным стационаром, который сможет принимать порядка 15 детей в день. Медпомощь здесь смогут получить не только дети из Дербышек, но и из соседних поселков. Планируется, что в поликлинике будут работать около 245 сотрудников – педиатры и врачи узкого профиля.

По проекту на первом этаже здания разместятся зона выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена. Этажом выше будут находиться кабинеты педиатров, а на втором, третьем и четвертом этажах вести прием будут специалисты узкого профиля.

Помимо отделки помещений специалисты приступили к оформлению фасада. Дизайн входной группы поликлиники, как и ее помещений, разработан в соответствии с типовым брендбуком, который используется при строительстве новых медучреждений по всей стране.

Параллельно проводится благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на Управление здравоохранения города.

Строительство филиала детской поликлиники №6, которая обслуживает жителей Советского района, ведется по национальному проекту «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.