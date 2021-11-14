news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
14 ноября 2021  22:17

Детская поликлиника Менделеевска откроется в декабре после капитального ремонта

news_top_970_100
Детская поликлиника Менделеевска откроется в декабре после капитального ремонта

Открытие обновленной детской поликлиники в Менделеевске запланировано на середину декабря. До конца ноября будет установлено все необходимое медицинское оборудование и мебель. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель исполкома района Радмир Беляев.

По словам начальника, основные работы по капитальному ремонту детской поликлиники Менделеевска завершены. «На сегодняшний день в стопроцентном объеме завершен капремонт кровли, фасада и внутренней отделки», — пишет руководитель исполкома.

На неделе Радмир Беляев совместно с заместителем директора ГКУ «ГИСУ» Вали Назмеевым, представителями проектной и подрядной организаций, а также руководством Центральной районной больницы и ответственными сотрудниками исполкома провели рабочее совещание и осмотрели входные группы, коридоры, лечебные кабинеты.

На встрече основное внимание было уделено устранению замечаний и недочетов по проведенным работам, которое необходимо убрать в ближайшее время. 

«Открытие детской поликлиники после капитального ремонта — крайне важная задача для нашего города и района, и мы приложим максимальные усилия для ускорения процесса и обеспечения соответствующего качества проведения работ», — резюмировал Беляев.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район #детская поликлиника
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное