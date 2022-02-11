Детская поликлиника «Азино» подтвердила сертификат безопасности медицинской деятельности

Детская поликлиника «Азино» ДРКБ прошла ресертификацию Росздравнадзора.

Эксперты подтвердили, что клиника соответствует практическим рекомендациям по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинских организаций.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Как сообщили агентству в пресс-службе поликлиники, сертификат необходимо подтверждать каждые три года.

«Добровольная сертификация Росздравнадзора "Качество и безопасность медицинской деятельности" – эффективный инструмент комплексной самооценки деятельности учреждения здравоохранения, который дает возможность четко выявить проблемы, разработать детальный план с описанием корректирующих мероприятий, обозначить сроки их устранения и определить ответственных», – объяснили в пресс-службе медучреждения.