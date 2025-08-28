В Челнах медики детской поликлиники №3 передали питбайк для бойцов СВО

Фото: Минздрав РТ

Коллектив детской поликлиники №3 Набережных Челнов передал питбайк для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Питбайк, приобретенный по инициативе главврача Альбины Шайхутдиновой, передали волонтерам проекта «Навигатор успеха». Они доставят технику в зону СВО.

«Дорогие наши защитники, наша опора, хотим поблагодарить вас за нелегкую службу, за мужество и героизм, за то, что стоите на защите нашей Родины, наших родных и нашего будущего», – обратилась к военнослужащим главная медсестра поликлиники Альфия Фатыхова.

Руководитель проекта «Навигатор успеха» Ольга Айдимирова отметила, что питбайк используют для доставки боеприпасов и товаров первой необходимости до линии боевого соприкосновения. В отличие от больших автомобилей, питбайк позволяет быстро скрыться от опасности в случае нападения.