Детская литературная премия «Глаголица» объявила прием заявок и перенос финала на август

Елена Исламова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

XII Международная независимая детская литературная премия «Глаголица» 20 февраля открыла прием заявок. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Елена Исламова, директор благотворительного фонда «Счастливые истории», который и учредил премию для поддержки юных писателей от 10 до 17 лет.

«Приглашаем ребят, которые пишут прозу, поэзию на русском и татарском языках. Также принимаются на конкурс работы в номинациях "Драматургия", "Эссеистика", "Художественные переводы". Номинация "Драматургия", отмечу, была введена в прошлом году», – сказала Исламова.

Заявку на участие можно будет подать до 16 июня включительно, на официальном сайте. Кроме того, в этом году у премии появится спецприз «Неформат». Его будут вручать в одной из 8 номинаций за нестандартный подход при написании работы. Основной состав жюри в этом году пополнит писательница Наталья Волкова.

По условиям конкурса, напомним, 130 ребят из шорт-листа ежегодно приглашают в Казань на очную, литературную смену. В течение пяти дней они проходят мастер-классы и тренинги с известными писателями и членами жюри премии. Итоги предыдущих сезонов подводили в конце года. Литературная смена XII премии пройдет с 26 по 31 августа также в Казани на базе центра дополнительного образования «Адымнар».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«А также в 12-м сезоне, ребята, которые вошли в лонг-лист, это 260 ребят, и не попадут в короткий лист, получат уникальную возможность пройти открытые мастер-классы с нашими членами жюри – бесценный опыт и менторство со стороны мэтров. Мастер-классы пройдут в Национальной библиотеке РТ», – сообщила Елена Исламова.

Торжественная церемония намечена на 31 августа – день празднования Дня Республики Татарстан и города Казани. Ее ведущим станет известный диктор, телеведущий и писатель, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Чонишвили.