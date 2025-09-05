Детская команда «Танеко-следж» отправилась на турнир по следж-хоккею в Чебоксарах

Фото предоставлено пресс-службой Полномочного представителя Президента РФ

В Чебоксарах сегодня стартовал Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех», который проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и Правительства Чувашской Республики. От Татарстана в столицу Чувашии отправилась нижнекамская детская команда по следж-хоккею «Танеко-следж».

Отметим, что турнир проводится второй год подряд и уже стал традиционным. В этом году в соревнованиях принимают участие 13 команд из десяти регионов Приволжья: Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.

В течении ближайших четырёх дней команды будут бороться за победу в двух дивизионах: следж-хоккей (хоккей среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата) и хоккей незрячих. Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, медалями, кубками, ценными и памятными призами.

«В текущем году в турнире участвуют 10 команд по следж-хоккею и 3 команды незрячих хоккеистов. Это свидетельствует о том, что наш окружной проект набирает популярность. Уверен, что игра в хоккей доставит вам большие эмоции и яркие впечатления. Отдельные слова благодарности организаторам турнира, которые подготовили для вас помимо соревнований, культурно-познавательную программу, развлекательные и образовательные мероприятия», – обратился в поздравительной речи представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призёров турнира состоится во вторник, 9 сентября в Чувашском государственном театре оперы и балета.