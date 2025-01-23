Детская карта жителя РТ от Ак Барс Банка: получайте 10% кешбэка за покупки

Ак Барс Банк запустил акцию «Калейдоскоп подарков» по Детской карте жителя Республики Татарстан для детей от 6 до 18 лет.

При оплате покупок Детской картой жителя, клиенты смогут возвращать до 500 рублей ежемесячно. Кешбэк 10% действует на категории «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания» и «Боулинг». Также банк вернет 1% кешбэка за другие действующие по программе лояльности категории. Вознаграждение будет начислено по итогам каждого расчетного периода за покупки от 10 до 5 000 рублей. Акция действует до 31 марта 2025 года.

Детскую карту жителя можно оформить в мобильном приложении, на официальном сайте и в ближайшем отделении банка.

Обслуживание карты бесплатное, кроме того, по ней можно установить лимиты на расходные операции — счет карты будет открыт на имя родителя.

К карте ребенка можно привязать образовательную карту, с помощью которой можно оплачивать питание в школьной столовой и использовать её как пропуск, а также настроить автоматическое пополнение с банковской карты. Услуга уже доступна в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

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