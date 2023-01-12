«Детская больница — место большой любви и больших надежд»: владыка Кирилл посетил ДРКБ

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил с Рождеством пациентов Детской республиканской клинической больницы. Сегодня он посетил Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Главный врач больницы Айрат Зиатдинов провёл для митрополита экскурсию по медицинскому центру и рассказал о современных методах диагностики и лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. После этого владыка пообщался с детьми и их родителями, поддержав их в непростой ситуации, и передал каждому сладкие подарки в честь праздника Рождества Христова.

«Каждого человека Господь ведет своим путем, и очень важно принимать волю Божию, принимать жизнь такой, какая она есть. Священное Писание говорит нам: как небо отстоит от земли, так пути Господни отстоят от путей человеческих. Господь любит нас и посылает нам испытания, чтобы стали крепче в вере, чтобы проявляли больше любви друг другу», — обратился к детям архипастырь.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Владыка пожелал родитеям пациентов крепости сил, а докторам, медсёстрам, нянечкам и всем другим помощникам выразил благодарность за непростой труд.

Пришел владыка не один – хор в составе воспитанников Казанской духовной семинарии исполнил рождественские колядки. Навестили детей также сестры милосердия Свято-Никольского сестричества и добровольцы, которые регулярно дежурят в ДРКБ и оказывают родственникам тяжелобольных детей духовную поддержку.

Митрополит также ознакомился с ходом оформления будущей молитвенной комнаты, дал свои пожелания по росписи стен и пообещал от лица казанской епархии оказать содействие в предстоящих иконописных работах.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Оборудование молитвенной комнаты завершается, а в будущем на территории учреждения планируется построить храм. Строительство возможно благодаря доброму желанию руководства ДРКБ, которое делает все, чтобы люди, пребывающие в больнице, получали не только медицинскую и психологическую помощь, но и духовную поддержку. Такая поддержка особенно важна родителям, которые пребывают в унынии. Детская больница — место особого служения. Это место большой любви и больших надежд на то, что Господь Бог, видя наше стремление послужить Ему, даст детям здоровье и поможет вырасти благочестивыми людьми», — отметил владыка Кирилл.

В конце встречи родители и медики передали главе Татарстанской митрополии записки с молитвенными просьбами об исцелении больных. Поминовение детей будет совершено в Казанском Богородицком мужском монастыре на месте явления чудотворного Казанского образа Царицы Небесной.