Ильсур Метшин: «Катание на самокатах из модной забавы превратилось в головную боль»

Новую детскую больницу построят в заповедной территории

Одной из первых на деловом понедельнике затронули тему создания вдоль реки Казанки нового парка «Савиново» и присвоения ему статуса особо охраняемой природной территории.

Парк расположится на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова от проспекта Ямашева до железнодорожного моста. Общая площадь территории общественного пространства составляет 684 тыс. квадратных метров.

Территорию парка разделят на парково-рекреационную и заповедную зоны. Также предусмотрен участок для размещения объекта здравоохранения и необходимой инфраструктуры.

«Из застройки там [в парке „Савиново“] появится только детская городская больница, которая очень необходима жителям Ново-Савиновского района и в целом Заречья. Мы сейчас вместе Минздравом РТ ведет проектные работы, чтобы получить федеральное финансирование», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Савиново» станет одним из 12 парков, которые построят вдоль реки Казанки. Часть территории будет благоустроена, а часть останется заповедной.

День защиты детей и трудных подростков

Следующей на деловом понедельнике стала тема защиты детей и подростков, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Основнйо доклад на эту тему на заседании сделала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова

«В Казани с участием врачей-наркологов и правоохранительных органов работает четыре районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. [Сегодня] на профилактическом учете в органах внутренних дел Казани состоят 840 подростков», — сказала Сагитова.

Для поддержки несовершеннолетних из группы риска в городе ведется работа по реализации закона РТ «Об общественных воспитателях несовершеннолетних». Сегодня в городе работает 447 общественных воспитателей, каждый из которых закреплен за несовершеннолетним.

«Вопросы организации индивидуальной работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, — одни из главных в работе комиссии по делам несовершеннолетних. Активизирован процесс раннего выявления таких семей», — отметила докладчик.

Сейчас в Казани 421 семья находится в социально-опасном положении, в них проживают 834 ребенка.

Для родителей из этих семей организуется лечение от алкогольной зависимости, оформляются пенсии, соцпособия, оказывается всяческое содействие. Например этим летом дети из неблагополучных семей получили более тысячи путевок в загородные лагеря.

Сегодня в Казани по данным Росстата зарегистрировано 275 тыс. детей. Для них работает 337 детсадов, 191 школа, 48 учреждений допобразования, 4 детские больницы, 2,1 тыс. спортобъектов, 56 подростковых клубов и 10 загородных лагерей. В День защиты детей для всех жителей и гостей города организована обширная программа.

«1 июня с утра до вечера казанцы и гости города смогут посетить более сотни мероприятий устроенных музыкальными школами, дворцами культуры, городскими библиотеками и другими организациями», — сказала Сагитова.

В городе пройдут концерты, выставки, конкурсы рисунков, спортивные соревнования и флешмобы. Например, в парке Победы 1 июня состоится праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его организаторами выступили депутат Казгордумы Талия Гайнанова совместно с фондом «Все для детей». Второго июня детский праздник с мастер-классами, представлениями и конкурсами продолжиться в комплексе мечети «Ярдэм».

В Казанском Кремле пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль» и праздник «Волшебники лучезарного города». На территории музея-заповедника будет организована фото-выставка, творческие площадки и концертная зона.

В парке «Крылья Советов» запланирована праздничная ярмарка. В Горкинско-Ометьевском лесу праздник стартует с музыкальной программы городского джаза оркестра «Фантазия». Далее пройдет показ спектакля «Без 5 минут взрослый». Также мероприятия пройдут в парках «Калейдоскоп», «Урицкого» и «Комсомолец», а также культурном центре «Сайдаш».

На набережной озера Кабан по улице Зайни Султана состоится концерт и мастер-классы. Перед Дворцом земледельцев организуют семейный праздник «Школьный пикник», на котором пройдет концерт с участием телеведущей Тутты Ларсен. Также готовят праздничные мероприятия детские театры Казани и Казанский цирк.

Йога на татарском, фестиваль джинс и буккроссинг в парках

На деловом понедеьике в Казани также обсудили летний культурный сезон в парках и скверах города. Например со 2 июня в парке «Крылья Советов» состоится День казанского жизнелюба. В этом году проект посвящен здоровому образу жизни. Здесь будут разные активности от творческих мастер-классов до лекций по безопасности дорожного движения.

С 3 июня в общественных пространствах Казани в рамках Года родных языков и народного единства стартует проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт» или в переводе с татарского «В движении — жизнь». Все спортивные и творческие занятия проекта будут проводиться на татарском языке. С мая по сентябрь организаторы «Хәрәкәттә — бәрәкәт» запланировали 14 занятий по йоге, стретчингу, дыхательной гимнастике и национальным танцам.

Активности будут проводить в шести общественных пространствах города: набережной озера Нижний Кабан, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парках имени Горького, Урицкого, «Черное озеро» и на бульваре по улице Фучика.

Также 3 июня в культурном центре «Московский» при содействии Музея соцбыта состоится первый городской Фестиваль джинсовой культуры. На открытии фестиваля проведут танцевальный флешмоб, экскурсии по «джинсовой» выставке, выступление рок-н-ролл группы «Мистер Твистер» и выставка байков мотоклуба True. В день открытия вход на джинс-фест бесплатный, в следующие дни — по билетам. Фестиваль продлится всего четыре дня.

6 июня в День русского языка и день рождения великого поэта Александра Пушкина в Лядском саду пройдет интеллектуальный марафон «Книга-фест 2021». В церемонии открытия примут участие молодые казанские поэты и музыканты. В рамках фестиваля пройдет творческая встреча с российским литературным критиком, журналистом, главным редактором просветительского интернет-портала «Горький» Константином Мильчиным.

На выставочной тропе представят две фотовыставки: «Нескучно о науке» и «В мире слов». А в аллеях сада запланированы литературные диктанты на русском и татарском языках, лекции, интеллектуальные игры для детей и многое другое. Гости «Книга-феста» познакомятся с «библиотекой на колесах» и смогут отдохнуть за чтением книги или журнала в импровизированной «Летней читальне».

Кроме того, в саду будет открыта выставка-продажа книжной продукции и традиционный буккроссинг или свободный обмен книгами.

Мэр о ситуации с самокатами в городе

После обсуждения мероприятий в летнем сезоне, мэр Казани Ильсур Метшин поднял проблему неконтролируемой езды на электросамокатах.

«Я хотел бы обратить внимание на проблему, которая возникла недавно в общественных пространствах, парках, скверах, набережных. Катание на самокатах из модной забавы превратилось в головную боль», — сказал Метшин.

Никаких разрешений, нормативных документов, актов, правил и законов регламентирующих езду на электросамокатах сегодня нет. А самокаты в большом количестве есть, сейчас их по Казани больше тысячи, отметил глава города.

Все крупные предприниматели, которые занимаются прокатом самокатов приехали в Казань из Москвы и Краснодара. Поэтому мэр пригласил пригласил представителей бизнеса провести круглый стол совместно с прокуратурой и ГИБДД РТ для выработки правил для езды на самокатах.

Объем наружной рекламы в Казани вернулся к докризисным значениям

В Казани начинается сбор заявок от желающих участвовать в торгах на право размещения рекламных конструкций нового формата. Всего сформировано 10 лотов, в каждом из которых по 20 мест. Договоры с победителями торгов будут заключаться на пять лет. Сооружения представляют собой рекламные панели, установленные на муниципальных остановочных навесах.

Рекламные конструкции появятся на остановочных комплексах, построенных в рамках реализуемого в Казани национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности в схему размещения включено 200 объектов во всех районах Казани. Пилотный проект с использованием передовой технологии «Кристалайт» был реализован на двух остановках по улице Татарстан. В наружной рекламе Казани подобные технологии еще не использовались.

«Первые торги запланированы на 6 июля. Ожидается, что торги будут продолжаться вплоть до середины августа. Со стороны рекламного сообщества уже имеется интерес к существующему предложению. За пятилетний цикл город заработает не менее 30 млн рублей», — сказал начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

По его словам, рынок наружной рекламы постепенно заполняется, показатели вернулись на докризисное значение. В мае текущего года наблюдалось небольшое снижение заполняемости, связанное с отсутствием городского трафика в период длительных выходных.

«Данные меры не просто сохранили договоры, но и позволили рассчитывать городу на восполнение доходов бюджета, недополученных в 2020, ковидном, году», — подчеркнул Багаутдинов.

Также в Казани планируют бороться со звуковой рекламой на улицах города на основе нового принятого федерального закона.

«Можно только поприветствовать и поблагодарить федеральное законодательство — звуковая реклама на самом деле в буквальном смысле достала, многих жителей на улице Баумана и там где, большой туристический поток», — добавил Ильсур Метшин.

Горожане неоднократно поднимали этот вопрос, о том, чтобы прекратить звуковое вещание рекламы, однако до сих пор не было законодательного механизма по борьбе со звуковой рекламой.