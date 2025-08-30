Детская библиотека Татарстана договорилась о сотрудничестве с коллегами из Новосибирска

Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина и Новосибирская областная детская библиотека имени А. М. Горького подписали соглашение о сотрудничестве на IV книжном фестивале «Тау Фесте».

Ранее, в 2019 году, напомнила заместитель директора Республиканской детской библиотеки Гульнара Ихсанова, было заключено соглашение с Российской государственной детской библиотекой (Москва).

«Российская государственная детская библиотека приезжала в Казань на столетие нашей библиотеки. Еще мы подписывали соглашения с библиотеками районов Татарстана, с Елабугой и Болгаром», – отметила Ихсанова. Также проводились телемосты с Пензенской областью и Башкортостаном.

Замдиректора подчеркнула, что сотрудничество с Новосибирской библиотекой послужит дальнейшему обмену книгами, выставками и мероприятиями между регионами.

«Мы рады со всеми сотрудничать, потому что это большой обмен опытом и у нас будет множество совместных проектов», – сказала она.

Гульнара Ихсанова обратила внимание на то, что многочисленные библиотеки Казани развиваются и ремонтируются.

«В городе у библиотеки очень хорошие фонды. Отремонтировали библиотеки в Приволжском районе, в Ново-Савиновском районе, в Вахитовском районе. В нашей библиотеке директор Мухаметгареева Ирина Дамировна проводит прекрасные мероприятия с читателями на базе библиотеки «Сандугач» в Приволжском районе. Там тоже проводятся интересные читательские диспуты, конференции, квизы, квесты», – перечислила спикер.

Книжный фонд Республиканской детской библиотеке включает 133 тыс. экземпляров. По словам Ихсановой, дети от трех до десяти лет предпочитают брать для чтения сказки, а дети и подростки старше 12 лет – фэнтези, историю и классику, необходимую для школьных уроков литературы.

«У нас есть книги на разных языках: от русского, чувашского, марийского до хантыйского, мансийского, башкирского. Дети изучают литературу своего народа и чужих культур в том числе. Также дети приходят просто полистать различные журналы», – уточнила замдиректора.

Республиканскую детскую библиотеку имени Миннуллина в 2024 году записались 15 тыс. новых читателей.