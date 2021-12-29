Нацпроекты в Татарстане: на что пошли 34 млрд рублей?

На реализацию национальных проектов в Татарстане в 2021 году было направлено 34,1 млрд рублей. На эти деньги построено и отремонтировано более 555 объектов, в том числе детсады, школы, дома культуры, общественные пространства, дороги. Подробнее – в обзоре ИА «Татар-информ».

В этом году в Татарстане на реализацию нацпроектов выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Национальные проекты крайне важны для наших граждан»

Татарстан в 2021 году участвовал в реализации 12 национальных проектов, в их состав вошли 46 региональных проектов.

В этом году в Татарстане на реализацию нацпроектов выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В том числе 25,7 млрд рублей было направлено на строительные работы, 1,7 млрд рублей – на закупку оборудования и улучшения материально-технической базы и 6,7 млрд – на предоставление мер поддержки.

«Национальные проекты крайне важны для наших граждан. Они ведут к повышению благополучия татарстанских семей, меняют к лучшему городскую среду, социальную сферу, создают новые возможности для бизнеса», – отмечают в Министерстве экономики Татарстана.

Демография

Суммарные затраты на национальный проект «Демография» в этом году составили 7,2 млрд рублей. В 2021 году было построено 13 детских садов на 2,4 тыс. мест. В том числе пять садиков на 980 детей расположены в Казани, еще три в Набережных Челнах для 660 ребят, в Пестречинском районе – два детсада на 340 мест. В Альметьевске, а также в Лаишевском и Высокогорском районах построено по одному детскому саду на 140, 50 и 220 мест соответственно.

В 2021 году было построено 13 детских садов на 2,4 тыс. мест Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Помимо детских садов в Кукморе был построен универсальных спортивный зал площадью 4 тыс. кв. метров, в Казани создали физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на 27,2 тыс. кв. метров и было начато строительство крытого катка в поселке Алексеевское, ввести его планируется в следующем году.

Десять спортивных школ получили новое оборудование, экипировку и микроавтобусы. Кроме того, в четырех из них были оборудованы площадки для ГТО. Всего на это было выделено 64,9 млн рублей.

В республике закупили 302 единицы вакцины на 500 тыс. рублей для профилактики у пенсионеров пневмококковых инфекций.

В республике закупили 302 единицы вакцины на 500 тыс. рублей для профилактики у пенсионеров пневмококковых инфекций Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Альметьевске была проведена модернизация Центра занятости населения, на что было потрачено 2 млн рублей.

На поддержку семей, воспитывающих детей, было направлено больше 5 млрд рублей. В том числе 35,7 тыс. семьям выплатили деньги в связи с рождением первого ребенка, 131,6 тыс. семьям компенсировали плату за детский сад, 36,1 тыс. детей обеспечили детским питанием. Кроме того, 2 тыс. женщинам были предоставлены единовременные выплаты в связи с рождением детей.

Услуги системы долговременного ухода получили почти 8 тыс. пожилых и людей с инвалидностью, в том числе в рамках проекта «Приемная семья для пожилого человека».

Также по нацпроекту проводилась профилактика неинфекционных заболеваний и мероприятия по популяризации здорового образа жизни.

Здравоохранение

Главным достижением 2021 года по нацпроекту «Здравоохранение» является завершение строительства центра детской онкологии, гематологии и хирургии на территории ДРКБ в Казани. Строительство центра началось в 2020 году, а открытие состоялось в июне 2021 года. Стоимость объекта – 2,2 млрд рублей.

Главным достижением 2021 года по нацпроекту «Здравоохранение» является завершение строительства центра детской онкологии, гематологии и хирургии на территории ДРКБ в Казани Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Почти полмиллиарда рублей направили в этом году на покупку нового оборудования в медицинские учреждения. Кроме того, на закупку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний направили 337 млн рублей.

На проведение различных мероприятий в сфере здравоохранения в этом году выделено 631 млн рублей. Это позволило эвакуировать санитарной авиацией и спасти жизни 164 человек. На эти деньги профилактический осмотр получили 1,3 млн человек, были созданы автоматизированные рабочие места для медицинского персонала, произведены выплаты врачам премий надбавок и грантов.

Образование

В рамках национального проекта «Образование» в этом году завершено строительство двух школ, одной в Казани, второй – в Набережных Челнах. Кроме того, были отремонтированы два спортивных зала в школах Муслюмовского и Сабинского районов. Стоимость этих проектов в 2021 году составила почти 2,3 млрд рублей.

Всего на нацпроект «Образование» было направлено 2,6 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На базе школы №98 в Казани создан детский технопарк «Кванториум». Помимо этого, по всей республике появились 114 центров «Точка роста» – обновлены кабинеты биологии, химии и физики. Для внедрения цифровой среды 26 образовательных организаций получили компьютерную технику. В двух школах столицы Татарстана были оборудованы кабинеты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гранты на создание мастерских получили Кукморский аграрный колледж и Атнинский сельскохозяйственный техникум.

Кроме того, были поддержаны восемь добровольческих проектов и 11 муниципальных центров. Всего на нацпроект «Образование» было направлено 2,6 млрд рублей.

Культура

Три дома культуры на 100 мест каждый были построены по национальному проекту «Культура». Два из них появились в Кукморском районе и один – в Мензелинском.

Три дома культуры на 100 мест каждый были построены по национальному проекту «Культура» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Помимо этого, в Елабуге и Зеленодольске начато строительство центров культурного развития, по одному на каждый город. А в Казани отремонтировали две школы искусств – музыкальную школу №2 и школу искусств №10.

За прошедший год было создано несколько общественно-культурных площадок. В их числе – модельная муниципальная библиотека в селе Подгорненское Бугульминского района и два виртуальных концертных зала в Альметьевском районе и Набережных Челнах.

В рамках нацпроекта проводились фестивали, выставки и конкурсы в сфере культуры и кино, оказана государственная поддержка 83 учреждениям и 75 сотрудникам сферы культуры в сельских поселениях, гранты получили десять любительских творческих коллективов республики. Также было оцифрованы 250 книжных изданий.

На создание культурных площадок, проведение культурных мероприятий и поддержку работников культуры потрачено более 451 млн рублей.

Безопасные качественные дороги

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году приведены в нормативное состояние 245,6 км дорог, на это выделили 5,2 млрд рублей. Еще 7 млрд рублей направили на строительство Большого Казанского кольца, дороги Казань – Шемордан и дублера Горьковского шоссе – дороги от ул. Несмелова до трассы М7.

Фото: ИА «Татар-информ»

Кроме того, были созданы интеллектуальные транспортные системы в Казанской и Набережночелнинской агломерациях. Всего расходы на дороги по нацпроекту составили 12,6 млрд рублей.

Жилье и городская среда

По итогам нацпроекта «Жилье и городская среда» в Казани построены школа на 1,5 тыс. человек, три детских сада на 710 мест, три автодороги в жилых комплексах «Лето», «Брайт парк» и «Весна». В жилом комплексе «Лето» помимо дороги построили еще два объекта водоснабжения.

Кроме того, благоустроено 49 парков и скверов, а также восемь объектов – у победителей конкурса малых городов.

По итогам нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 49 парков и скверов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Построены сети водоснабжения в жилом комплексе «Лето», реконструирована станция водоподготовки в Зеленодольском районе и очистные сооружения в казанском жилом комплексе «Светлая долина» и «Усадьба Царево» в Пестречинском районе.

Для переселения граждан из аварийного жилья по национальному проекту было приобретено 352 квартиры в районе «Салават Купере». Всего нацпроектом «Жилье и городская среда» было предусмотрено выделение 4,3 млрд рублей.

Экология и туризм

В рамках нацпроекта «Экология» в Казани начата реконструкция биологического очистного сооружения (БОС) и рекультивация иловых полей. БОС построили в селе Кощаково в Пестречинском районе.

В рамках нацпроекта «Экология» в Казани начата реконструкция биологического очистного сооружения и рекультивация иловых полей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме этого, идет рекультивация трех свалок: в селе Прости Нижнекамского района, Мензелинске и Самосыровской свалки в Казани. Ведется очистка пруда в селе Державино Лаишевского района, правого притока реки Меши около села Никольского. Очистка коснулась и правого притока реки Вятка в Мамадыше.

Для лесовосстановления и охраны лесов от пожаров было закуплено 549 единиц техники и сформирован запас лесных семян в 40,3 кг. Площадь лесовосстановления увеличилась до 4,2 га. Всего на нацпроект «Экология» в 2021 году было направлено 3,3 млрд рублей.

В этом году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» была проведена реконструкция участка подъездной дороги к Великому Болгару. Протяженность дороги составила 5 км, а стоимость – 268,3 млн рублей.

Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы

В 2021 году на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» было предусмотрено финансирование в 594 млн рублей.

345 млн рублей потребовалось для оказания поддержки в виде грантов и субсидий 60 фермерам и 41 кооперативу Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Из них 345 млн рублей потребовалось для оказания поддержки в виде грантов и субсидий 60 фермерам и 41 кооперативу. Кроме них поддержку грантами и субсидиями получили 1,8 тыс. предпринимателей на общую сумму 3,2 млрд рублей из них 80,8 млн – по нацпроекту.

Еще 18 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса получили информационно-консультационные услуги.

Цифровая экономика и производительность труда

В рамках этого нацпроекта было закуплено на 36,1 млн рублей оборудование для участков мировых судей и их взаимодействия в сети ГИС «Правосудие». Помимо этого, 100% социально значимых услуг были переведены в электронный вид.

На обучение по направлению «Программная инженерия» получили гранты 165 студентов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На обучение по направлению «Программная инженерия» получили гранты 165 студентов. Еще в республике был проведен конкурс «Школа цифровых чемпионов», участие в котором приняли 15 различных проектов.

По итогам национального проекта «Цифровая экономика» на проведение мероприятий, предоставление грантов и закупку оборудования было потрачено 86,9 млн рублей.

Итогами национального проекта «Производительность труда» стала оптимизация 27 производственных процессов на 38 предприятиях. Кроме того, 162 сотрудника этих предприятий прошли обучение бережливому производству, еще 99 человек учились по программе «Лидер производительности».

Международная кооперация и экспорт

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» была проведена мелиорация 1,1 тыс. га земель для выращивания экспортной сельскохозяйственной продукции в Арском, Нижнекамском, Кукморском и Мензелинском районах.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» была проведена мелиорация 1,1 тыс. га земель для выращивания экспортной сельскохозяйственной продукции Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, за прошедший год были внедрены 11 инструментов регионального экспортного стандарта, направленных на создание инфраструктуры для развития экспорта, формирование механизмов продвижения на зарубежных рынках и обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности.

Президент России Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.