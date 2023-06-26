Детсады Татарстана перейдут на единую программу дошкольного образования с 1 сентября

Все детские сады России с 1 сентября перейдут на единую федеральную образовательную программу дошкольного образования. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на секции республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Отныне дошкольный образовательный стандарт приведен к общему единству. 60% образовательной программы любого детсада будут одинаковыми по всей России, а 40% – это региональный компонент», – сказала она.

В рамках регионального компонента дошкольникам будут прививать интерес к культуре и традициям республики, любовь к малой Родине, уточнила Закирова.

По ее словам, не позднее 31 августа все детсады должны разработать и утвердить программы, составленные на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования.

«Нововведением наступающего учебного года станет единая модель профессиональной ориентации, которую разработало Минпросвещения России», – отметила замминистра.

Важно, чтобы единая модель профориентации действовала начиная с дошкольного возраста и задействовала детей старшего и подготовительного возраста, включая детей с ОВЗ, добавила она.

Профориентационный минимум может быть реализован по различным направлениям: на занятиях с детьми, при взаимодействии с родителями и социальными оранизациями, в чемпионате «Юный мастер».