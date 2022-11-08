Детсады и школы Татарстана будут утилизировать отслужившую технику бесплатно

С этого года муниципальные бюджетные учреждения Татарстана смогут утилизировать устаревшую технику бесплатно. Об этом сообщила начальник отдела экологического просвещения Минэкологии РТ Ольга Артемьева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«1 сентября в рамках татарстанского нефтегазохимического форума мы подписали соглашение с Фондом национального природопользования. Теперь будем утилизировать всю технику муниципальных бюджетных учреждений — детских садов и школ — на безвозмездной основе», — сказала она.

Спикер отметила, что проект только что запущен, поэтому о его предварительных итогах говорить рано. Школы активно регистрируются, работники учебных заведений удивлены, что теперь утилизация старых компьютеров, клавиатур, «мышек» и прочей техники проводится бесплатно, очень рады этому новшеству.