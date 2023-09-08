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Детсады и школы Альметьевского района Татарстана пожаловались в ФАС на плохую охрану
За восемь месяцев этого года в УФАС России по Татарстану поступило 235 обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков. В результате их рассмотрения сведения о 103 исполнителях включены в реестр.
В частности, были жалобы на некачественные услуги охранных предприятий в детских садах и школах, сообщил сегодня заместитель руководителя УФАС России по РТ Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.
«Наиболее часто поступают обращения по недобросовестным поставщикам в сфере охранных услуг в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях здравоохранения. Есть обращения в сфере закупки товаров и услуг», — отметил представитель антимонопольной службы.
Спикер пояснил, что особенно много жалоб было из школ и детсадов Альметьевского района. Директора сразу нескольких учреждений пожаловались на организацию, оказывающую охранные услуги. Их не устраивала работа охранников и качество оказываемых услуг.
«Они направили письма, чтоб исключить эту организацию из перечня тех, кто может участвовать в закупочных процедурах», — объяснил журналистам Яфизов.
Он добавил, что если жалобы подтвердятся, то на следующей неделе в отношении охранного предприятия будет рассмотрен вопрос о лишении его возможности впредь заключать муниципальные контракты.
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