Детсады и налоговый вычет за фитнес: участники праймериз «ЕР» встретились с казанцами

В Казани состоялась встреча участников праймериз «Единой России» с жителям республики. На вопросы пришедших на мероприятие татарстанцев отвечали депутаты Госдумы Марат Бариев, Мурад Гадыльшин, Ольга Павлова и Фатих Сибагатуллин, депутаты Госсовета РТ Илья Вольфсон и Татьяна Ларионова.

Каждый участник предварительного голосования вначале рассказал о себе, реализованных проектах и будущих планах на законотворческую деятельность, а потом отвечал на вопросы.

В своем выступлении депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова сделала акцент на приоритете соцполитики и защиты семей. Также она рассказала о деятельности объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие», руководителем которого является.

«Мы инициировали ряд значимых проектов, нацеленных на заботу обо всех группах наших жителей. Например, программу строительства и капитального ремонта детских оздоровительных лагерей, которая работает уже второй год. Запустили 72 гериатрических кабинета, помогающих обеспечивать надлежащий уход пожилым людям», — рассказала депутат.

Парламентария спросили о том, как она видит решение проблемы нехватки детских садов в республике, как защититься от соседей, нарушающих тишину. Павлова также рассказала о важности сохранения исторической памяти, физкультурного воспитания молодежи, поправках в законе о занятости населения, которые помогут социально незащищенным слоям населения.

Илья Вольфсон (директор компании «Строительно-монтажное управление 88»), успокоил граждан, переживающих о принудительном выселении из домов в рамках программы комплексного развития территорий.

«Согласно законодательству, никакого выселения без сноса быть не может, только если дом не признан аварийным или нуждающимся в капитальном ремонте», — отметил депутат Госсовета, пояснив, что для участия в комплексном развитии территорий надо собрать голоса не менее 2/3 жителей.

Также Вольфсон рассказал о реализации раздельного сбора отходов и важности комплексного подхода. По его мнению, проблема должна волновать и самих жителей, чтобы в обществе популяризовалась культура сортировки мусора внутри семьи.

Праймериз «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госдуму РФ от партии «Единая Россия», сообщает инфоцентр татарстанского отделения партии.