Детсады и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив общества «Знание»

Конкурс инициатив родительских сообществ, организуемый обществом «Знание», стал доступен для новых категорий участников. До 15 мая заявки на участие в нем могут подать также родительские комитеты детских садов и организаций среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба общества.

Конкурс нацелен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций и поддержку инициатив, формирующих комфортную и безопасную среду для детей. Участники могут представить проекты по девяти направлениям. Среди них – гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание, а также новая категоря – социализация подростков группы риска.

Для участников конкурса предусмотрена серия вебинаров, посвященных подготовке заявок и работе с системой «Электронный бюджет». Уже прошло более 40 встреч, их участниками стали свыше 5 тыс. слушателей. Вебинары проходят в мессенджере МАКС. На них можно задать вопросы по участию в конкурсе, а также услышать разбор типовых ошибок и успешных практик прошлых сезонов.

Вебинары проводятся на регулярной основе: встречи по общим вопросам проводятся дважды в неделю, отдельно организованы разборы заявок прошлых лет. Для участия необходима предварительная регистрация. Подробная информация о расписании размещается в Телеграм-канале «Знание.Родители: Конкурс инициатив».

В новом сезоне сохранена многоэтапная система отбора. После завершения приема заявок проекты оценит единый экспертный совет, а список победителей сформируют до конца июня. Победители получат премии в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что глава государства Владимир Путин поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.