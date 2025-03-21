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Происшествия 21 марта 2025 12:25

Детсад в РТ выплатит компенсацию за то, что девочка сломала позвоночник, упав на горке

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Прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку по обращению местной жительницы, которая рассказала, что ее дочь получила травмы после падения с горки в детском саду «Каенкай».

Выяснилось, что в августе прошлого года 5-летняя девочка, спускавшись с металлической трубы, которая прикреплена к детской горке, не удержалась и упала, в результате чего получила перелом трех позвонков.

Воспитатели детского сада не уследили за детьми. Прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать детский сад выплатить компенсацию в 100 тыс. рублей.

Иск рассмотрен и удовлетворен в полном объеме. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

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