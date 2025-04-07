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Общество 7 апреля 2025 08:17

Детсад в Менделеевске оснастят цифровыми и IT-лабораториями

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В Менделеевске воспитанники детского сада №10 «Рябинушка» скоро смогут окунуться в научный мир – с роботами, химическими опытами и цифровыми технологиями. На деловом понедельнике заместитель главы муниципалитета Лейсан Галеева сообщила, что учреждение получило грант на сумму 2 млн 44 тыс. рублей.

Это уже третий раз, когда коллектив «Рябинушки» побеждает в конкурсе «Движения первых». Их проект с говорящим названием «Детская химическая лаборатория «Нахимичим» не просто поощрен, а поддержан солидной суммой.

«Все это поможет детям еще более качественно окунуться в мир науки», – отметила Лейсан Галеева.

На эти средства в детском саду обновят химическую лабораторию и создадут цифровые и IT-пространства. Маленькие исследователи смогут заниматься робототехникой, изучать основы гидропоники, программировать, а главное – учиться мыслить как настоящие ученые.

#менделеевск
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