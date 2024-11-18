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Детсад Мамадыша стал победителем всероссийской акции «Бумбатл»
Мамадышский детсад №5 «Бэлэкэч» стал победителей всероссийской акции «Бумбатл» движения «Экосистема» в категории «Детские сады». Дошкольное учреждение собрало 6,7 тонны макулатуры. Об этом сообщили организаторы акции.
На втором месте оказался детский сад МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) (6,4 тонны). Третье место в этой же категории также занял детсад из Татарстана – бугульминский детский сад №28 «Сказка» (5,3 тонны).
В рамках пятого сезона акции по всей стране собрали и сдали на переработку 144 тыс. тонн бумажных отходов. Всего приняли участие более 3 млн человек из всех субъектов РФ.
Татарстан стал одним из активных регионов-участников акции. По результативности РТ заняла шестое место по России.
Акция «БумБатл» проходит в поддержку нацпроекта «Экология».
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