Детсад Мамадыша стал победителем всероссийской акции «Бумбатл»

Мамадышский детсад №5 «Бэлэкэч» стал победителей всероссийской акции «Бумбатл» движения «Экосистема» в категории «Детские сады». Дошкольное учреждение собрало 6,7 тонны макулатуры. Об этом сообщили организаторы акции.

На втором месте оказался детский сад МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) (6,4 тонны). Третье место в этой же категории также занял детсад из Татарстана – бугульминский детский сад №28 «Сказка» (5,3 тонны).

В рамках пятого сезона акции по всей стране собрали и сдали на переработку 144 тыс. тонн бумажных отходов. Всего приняли участие более 3 млн человек из всех субъектов РФ.

Татарстан стал одним из активных регионов-участников акции. По результативности РТ заняла шестое место по России.

Акция «БумБатл» проходит в поддержку нацпроекта «Экология».