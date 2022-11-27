Детсад и два спортобъекта в Ново-Савиновском районе Казани на день останутся без воды

Утром во вторник, 29 ноября, часть домов Ново-Савиновского района останется без воды. Водоснабжение прекратится в 9 часов и возобновится в 6 утра следующего дня, сообщает мэрия Казани.

Отключение затронет следующие дома:

— ул.Адоратского, 2, 2б, 2б/1;

— ул.С.Хакима, 62а, 70 (Дворец водных видов спорта);

— ул.Четаева, 2/77, 4, 4а, 4б, 4в, 4д;

— ул.Чистопольская, 73, 75, 77/2, 79, 79а (детский сад № 110), 81, 83, 83а, 85, 85а;

— пр.Ямашева, 101, 101 стр., 115а (стадион «Ак барс арена»), 115а корп.1, 2, 3, 115а/1.

В это время здесь пройдут работы по подключению двух водопроводов.

При необходимости жильцы этих домов смогут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60.