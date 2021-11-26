Детсад Бавлов и гимназия Казани получили Гран-при фестиваля детских театров «Сайяр»

Бавлинский детский сад №5 «Бэлэкэч» и казанская гимназия №12 с татарским языком обучения получили Гран-при республиканского фестиваля детских юношеских театров «Сайяр», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Участниками фестиваля являются детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана, творческие выступления которых оценивают компетентное жюри из числа профессиональных актеров государственных театров Казани и эксперты в сфере культуры», – отметили в министерстве.

Фестиваль проводится с 2016 года в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 – 2022 годы». Его цель – формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.