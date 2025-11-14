Детсад №38 в Зеленодольском районе полностью обновили по республиканской программе

Фото: ГИСУ РТ

В Васильево Зеленодольского района завершили капитальный ремонт детского сада комбинированного вида №38 имени Крупской. Учреждение рассчитано на 100 детей и полностью обновлено по республиканской программе, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Работы затронули основное здание, пищеблок, прачечную, склад, кровлю и фасад. Заменены оконные и дверные проемы, приведена в порядок входная группа, смонтированы новые инженерные сети. Для детсада закуплены мебель, оборудование и инвентарь.

Обновлена и территория: установлены четыре новые веранды и игровые площадки. Пространство адаптировано для комфортного передвижения маломобильных групп.

В этом году в программу капитального ремонта включено девять детских садов с общим финансированием 480,767 млн рублей. По федеральной программе «Поддержка семьи» в Казани дополнительно отремонтированы два детсада на сумму 130,126 млн рублей.

Ремонт детских садов соответствует целям национального проекта «Семья».