Дети участников военной спецоперации будут поступать в вузы по специальной квоте

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев военной спецоперации при их поступлении в высшие учебные заведения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

Кроме детей участников СВО такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

При этом для зачисления по квоте абитуриент должен успешно сдать вступительные испытания. Исключение составляют случаи, когда такие экзамены не проводятся. В первую очередь без вступительных испытаний принимаются дети тех, кто погиб или получил ранение при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции.