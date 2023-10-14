Дети участников СВО записали видеопоздравления отцам на фронт

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в Казани представители «Молодой гвардии Единой России» РТ в преддверии Дня отца провели акцию с семьями участников СВО. Активисты совместно с детьми из семей мобилизованных и добровольцев записали

поздравительные видео, которые в ближайшее время отправят их отцам на фронт.

«Чтобы выразить свою благодарность и поддержку отцам, которые сейчас находятся на военной службе, ребята из „Молодой Гвардии“ организовали особенную, светлую акцию с видеопоздравлением от детей. Также в этот день мы встретились с женами бойцов, где обсудили насущные вопросы и проблемы, которые их волнуют. Мы хотим, чтобы они чувствовали от нас поддержку», — рассказала депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Ольга Воронова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Акция показывает, какое количество внимание и поддержки оказывается семьям участников СВО, и придает особую значимость Дню отца, добавил руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов.

«Завтра, 15 октября, наша страна отмечает День отца. Сейчас важно помнить о духовной и моральной поддержке, которую нужно предоставлять каждому отцу, стоящему на передовой обороны нашей страны. Цель акции — донести важные слова до сердец своих пап на передовую. Мы постараемся отправить как можно быстрее все письма и видеообращения», — отметил он.

«Мой папа – военный, ему 39 лет. Он очень добрый, умный и смелый. Он оберегает меня, мою семью и всю страну. Когда я вырасту, хотел бы стать таким же мужественным, как папа», — рассказал один из юных участников акции Никита.

Также дети подготовили для отцов трогательные письма и рисунки. Они пожелали защитникам Отечества справиться с трудностями и вернуться живыми и невредимыми.

Маленьких гостей развлекал приглашенный аниматор в компании ручных зверей — ежа, кролика, черепахи и хомяка. Для ребят разыграли сценки, провели конкурсы и показали фокусы.