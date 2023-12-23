Дети участников СВО посмотрели спектакль по сказкам Тукая в казанском ТЮЗе

В Казанском театре юного зрителя прошла благотворительная елка и показ мультимедийного спектакля «Книга силы» по мотивам сказок татарского классика Габдуллы Тукая. Гостями праздника стали семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Перед показом ребятам представили интермедию. По сюжету, китайский Дед Мороз случайно попал в Казань благодаря магии феи Льдинки. Он рассказал ребятам о новогодних традициях Поднебесной, а также познакомил их со своим другом Драконом, который станет символом предстоящего года. Вместе со своим «коллегой» из России и Снегурочкой он зажег огни на праздничной елке.

Затем гости увидели мультимедийный мюзикл «Книга силы» по пьесе Андрея Лысякова в постановке режиссера Дианы Сафаровой. Его главный герой — мальик по имени Карахмет отправляется в удивительное путешествие, за время которого взрослеет и учится верить в себя и свои силы. Его спутниками стали герои сказок Габдуллы Тукая: Мияубике, Коза и Баран, Су Анасы и Шурале, Кисекбаш и Див.

В театре объяснили, что основная цель этой постановки — проложить культурный мост между народами, познакомить русскоязычных детей с татарской мифологией, литературой и культурой.

Премьера постановки была приурочена к 114-летию со дня первой читки Габдуллой Тукаем поэмы «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» в здании театра. В этом году в театре отметили 115-летие этой даты конкурсом и выставкой детских рисунков по мотивам сказок Тукая.

Фото: пресс-служба казанского ТЮЗа