Дети участников СВО отдохнут в осенние каникулы в оздоровительном центре Губина

Сегодня в молодежном оздоровительном центре А. Д. Губина под Бугульмой стартовала осенняя смена. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Бугульминского района Линар Закиров.

«Настала пора осенних каникул, и более 200 ребят отправились в наш круглогодичный лагерь имени Губина. Для детей организована профильная тематическая смена „Первые для первых“. Она продлится с 30 октября по 5 ноября», — отметил Линар Закиров.

В каникулярное время в лагере отдохнут семь детей военнослужащих — участников специальной военной операции. Для ребят будут организованы мастер-классы, подвижные игры и квесты. Они будут вовлечены в проектную социальную деятельность.

Оздоровительный центр имени Губина в октябре принимал смену детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети отдыхали в лагере вместе с родителями.

На прошедшей неделе была организована профильная смена для активистов добровольческого движения Бугульминского района.

Она состоялась благодаря победе команды Добро.Центра «Добрая Бугульма» в республиканском конкурсе на проведение смен добровольческим сообществом Республики Татарстан.