Дети участников СВО из Пестречинского района поедут на Кремлевскую елку в Казань

24 декабря дети мобилизованных и участников специальной военной операции из Пестречинского района поедут на Кремлевскую елку в Казань. 25 декабря состоится выезд детей из района на Президентскую елку. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

В муниципальном образовании елка главы состоится 21 и 22 декабря. В мероприятии принимают участие отличники, победители различных конкурсов, дети мобилизованных граждан. 20 декабря на базе Молодежного центра в Ленино-Кокушкино запланирована елка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе уже дан старт новогодним мероприятиям, состоялось открытие центральной елки. В этом году 18-метровая зелёная красавица вернулась на свое традиционное место — в Детский городок после завершения первого этапа реконструкции парка.

«Сегодня мы торжественно открываем главную ёлку и даём старт новогодним мероприятиям в Пестречинском районе! — обратился к пестречинцам глава района Ильхам Кашапов. — На пороге нового 2023 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. Уходящий год был непростым, экономически и психологически сложным. Тем не менее мы завершаем его с позитивными мыслями и верой в лучшее!»

Празднование Нового года также запланировано у этой же елки. Здесь для жителей района будет подготовлена праздничная программа, с наступающим 2023 годом их поздравят главные волшебники — Дед Мороз и Снегурочка.

«В новогоднюю ночь мы вновь встретимся с вами здесь — около нашей ёлки! Пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость жизни, мир и благополучие, станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и пусть всегда будет место для новой мечты!» — пожелал глава района.