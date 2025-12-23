Дети участников СВО из Альметьевска получат новогодние сертификаты

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевске к Новому году подготовили праздничную программу и подарки для детей из семей участников специальной военной операции. В Центре детско-юношеского творчества на ул. Нефтяников, 14 ребят ждет театрализованная постановка «Сказка о зимнем чуде».

Кроме того, каждый ребенок в возрасте от 0 до 18 лет из семей участников СВО, включая семьи погибших защитников, получит подарочный сертификат Ozon от главы Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой.

Для получения сертификата необходимо предоставить пакет документов на каждого ребенка: паспорт заявителя, документ о проживании или регистрации ребенка в районе, свидетельство о рождении, документ о полномочиях представителя (если заявление подается через него) и подтверждение участия военнослужащего в СВО.

Как уточнили в администрации района, заявление можно заполнить непосредственно на месте в Управлении образования. Выдача сертификатов уже началась и проводится по адресу ул. Фахретдина, 50/1. С 24 по 29 декабря 2025 года и с 12 по 30 января 2026 года сертификаты будут выдавать с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. Прием детей дошкольного возраста – в кабинете 308 (3 этаж), школьного возраста – в кабинете 306 (3 этаж).

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.