Восемь детей участников СВО из Альметьевска поедут на Елку в Кремлевский дворец

Восемь школьников из Альметьевска побывают на главной новогодней елке страны – в Государственном Кремлевском дворце. Все они являются детьми участников специальной военной операции и отличились успехами в учебе.

Сейчас ребята готовятся к поездке: собирают необходимые вещи и проходят обязательную медицинскую подготовку, включая профилактические прививки.

Как уточнили в администрации района, еще 120 детей из Альметьевска станут участниками Республиканской новогодней елки в Казани. Это школьники, показавшие высокие результаты в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности.

Новогодние праздники в Альметьевском районе обещают быть насыщенными. С 21 по 28 декабря во Дворце культуры «Нефтьче» пройдет сказочное представление «Назад в детство 2. Ледяная история». На спектакль приглашены в том числе дети участников СВО.

Традиционно все дети получат праздничные подарки. Новогодние наборы от главы Альметьевского района вручат воспитанникам муниципальных детских садов, а также учащимся 1–8-х классов школ города и района. Для детей защитников Отечества предусмотрены отдельные меры поддержки: ребятам из семей участников СВО вручат сертификаты на маркетплейс, чтобы они могли самостоятельно выбрать подарок к празднику.