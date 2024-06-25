Дети участников СВО и контрактников могут поступить на бюджет в вузы РТ по квоте

Дети участников СВО и граждан, заключивших контракт с Минобороны, могут поступить на бюджет в вузы Татарстана по отдельной квоте. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Спикер отметил, в 2024 году традиционно проводятся отдельные конкурсы при приеме на обучение по нескольким основаниям: прием на бюджетные места; прием на обучение в рамках особой квоты для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; поступление по квоте приема на целевое обучение; прием на обучение в рамках отдельной квоты.

«В рамках отдельной квоты могут поступать: Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети военнослужащих, лиц, заключивших контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимавших участие в СВО», – сказал он.

Указанная квота устанавливается вузом в объеме не менее чем 10% от общего объема бюджетных мест. В пределах квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний.

Напомним, на предстоящий 2024-2025 учебный год в Татарстане вузам выделили свыше 22 тыс. бюджетных мест, что на 5,5% больше прошлого года.