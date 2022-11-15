«Дети теперь не выходят из столовой»: Метшин оценил ремонт в пищеблоке школы №75 Казани

Гимназия №75 стала одной из 30 школ Казани, где в этом году был капитально отремонтирован пищеблок. Помимо 22 дополнительных мест в обеденном зале, здесь появилось новое кухонное оборудование, мебель, а на стенах — мотивирующие надписи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«У нас дети теперь из столовой не выходят. Если раньше в час дня уже практически никого не было, то сейчас наши ученики здесь часто беседуют за чашкой чая», — рассказала мэру Казани Ильсуру Метшину директор гимназии №75 Лариса Помыкалова.

Мэр оценил ремонт столовой, поговорил с поварами и ознакомился с меню гимназистов.

Обновлена и зона отдыха, расположенная рядом со столовой. Здесь находятся диваны и столики, за которыми ребята могут пообщаться и отдохнуть, умывальники и зеркала.

Сейчас в гимназии учатся более 1 тыс. школьников, занятия ведут почти 60 преподавателей. Здание школы разделено на два блока, в одном из которых находится старшая, а в другом — начальная школа.

Помимо обновления пищеблока, в этом году в гимназии установлены системы контроля, управления доступом, камеры видеонаблюдения и помещение для охраны. Это сделано для повышения антитеррористической безопасности учащихся.