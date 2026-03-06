Дети Татарстана передали книги и наборы для творчества ученикам школ искусств Лисичанска

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Ученики музыкальной и художественной школ Лисичанска получили партию специализированной литературы, учебно-методических материалов и наборов для творчества из Татарстана. Значительную часть книг и творческих комплектов собрали школьники и педагоги республики – для учащихся из подшефного РТ города на Луганщине.

Обе школы посетил заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков. Он пообщался с руководством образовательных учреждений, педагогами и детьми, осмотрел учебные классы и условия, в которых проходят занятия.

В музыкальной школе Лисичанска на данный момент обучаются 64 ребенка. Здесь проходят репетиции и концертные выступления, коллектив готовит новую программу для открытого концерта.

Художественную школу посещают более 60 детей, здесь насчитывается четыре преподавателя. Юные художники продемонстрировали гостям свои работы, многие из которых уже отмечены на конкурсах и выставках. В школе развивают как классические направления изобразительного искусства, так и современные: учащиеся осваивают компьютерное моделирование и работают в графических программах. Сейчас воспитанники готовят новую выставку.

Ринат Садыков выразил уверенность, что у юных воспитанников лисичанских школ искусств заметен большой творческий потенциал. По его словам, Татарстана старается помочь раскрыться начинающим музыкантам и художникам, а также поддержать педагогов учебно-методическими материалами и наборами для творчества, расширяя возможности для занятий и развития детей.