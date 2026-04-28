«Дети стали острыми на язык»: директор школы в Междуреченске высказался о драке учителя математики с шестиклассником

Директор школы в Междуреченске Владимир Квашин прокомментировал конфликт между преподавателем математики и учеником шестого класса. Ссора между учителем и учеником обернулась дракой во время урока.

«Будем беседовать с родителями и этим школьником. К сожалению, сейчас дети такие острые на язык. Могут и на перемене гадости исподтишка сказать, и на улице. Разбираемся, как и что там было. В отношении учителя на время проверки я решение принял. Какое? Говорить не стану», – сказал Квашин в беседе с RT.

В связи с дракой следком начал проверку по статьям о халатности и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.