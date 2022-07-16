Дети «Созвездия» дадут концерты в Крыму

Лауреаты и победители фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» этого года дадут два концерта в Крыму. 19 июля «созвездинцы» выступят в международном детском центре «Артек» для детей из различных регионов России. 23 июля в городе-герое Севастополе фестиваль представит большую концертную программу для ветеранов Черноморского флота России, военнослужащих, их семей, и представителей культурной общественности города. Вход на все концерты свободный.

На сцену выйдут более 210 талантов Татарстана из 24 муниципалитетов РТ.

Мероприятия пройдут во время традиционной летней творческой смены «Созвездия-Йолдызлык» с 16 по 30 июля. Смена пройдет под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Участников фестиваля ждут мастер-классы и творческие встречи от ведущих мастеров сцены, педагогов творческих вузов страны, насыщенная культурная и патриотическая программа по героическим местам боевой славы Севастополя и достопримечательностям Крыма.