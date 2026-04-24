Дети сотрудников Минюста РТ стали участниками патриотических конкурсов

Министерство юстиции Татарстана провело творческие конкурсы, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году воинской и трудовой доблести в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс чтецов «Клянемся помнить!» и конкурс рисунков «Они сражались за Родину!» министерство организует уже 16 лет. В этом году в них приняли участие 62 ребенка – дети и внуки сотрудников ведомства, аппаратов мировых судей, подведомственных учреждений и ветеранов службы.

Юные участники конкурса чтецов показали глубокое понимание военной темы. Во время выступлений они передавали искренние эмоции, которые произвели сильное впечатление на жюри. В рисунках дети отразили важные эпизоды истории: Парад Победы на Красной площади, возвращение фронтовиков, танки Т-34 и праздничный салют над Москвой. Часть работ была посвящена и современным героям – участникам специальной военной операции.

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, вручая награды, поздравил участников с приближающимся Днем Победы. Он отметил, что сохранение памяти о Великой Победе, о поколении, отстоявшем свободу и независимость страны, остается общей задачей. Также он поблагодарил детей и их родителей за участие, подчеркнув, что приятно видеть талантливых и творческих ребят и важна поддержка семьи.

По итогам работы комиссии определены победители.

В конкурсе рисунков «Они сражались за Родину» в возрастной категории от 5 до 10 лет первое место заняла Амалия Абдуллина (9 лет), второе – Самат Хафизов (9 лет), третье – Саида Хафизова (5 лет). В категории от 11 до 17 лет победителем стала Элина Петрова (16 лет), второе место заняла Ралина Губайдуллина (16 лет), третье – Ралина Гарифуллина (17 лет).

В конкурсе чтецов «Клянемся помнить!» среди участников до 10 лет первое место присуждено Сафии Сираевой (7 лет), второе – Саиде Сираевой (10 лет), третье – Саиде Хафизовой (5 лет). В возрастной категории от 11 до 17 лет победителем стал Савелий Титов (11 лет), второе место заняла Самира Шигабиева (13 лет), третье – Иван Лисенков (13 лет).

Участников, занявших четвертые, пятые и шестые места в каждой возрастной категории, отметили дипломами лауреатов.

В министерстве также поздравили жителей республики с наступающим Днем Победы, подчеркнув, что этот праздник остается символом мужества и стойкости народа, и пожелали благополучия и счастья.