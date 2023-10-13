Дети со всего Татарстана соревновались в гонках на картах

В Казани состоялись соревнования на кубок «Картинг БДД». В нем участвовали дети работников ГБУ «Безопасность дорожного движения», дети сотрудников МВД по РТ, а также их родители.

Всего в соревнованиях приняли участие 53 человека из 17 городов и районов республики.

Соревнование прошло в преддверии Всероссийского Дня отца, который отмечается 15 октября.

«Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины», – отметил Рустем Гарипов.

В итоге в возрастной группе от 9 до 12 лет первые места заняли дети сотрудников МВД Татарстана из Казани, Елабужского и Алькеевского района и дети дети работников ГБУ «БДД» – все трое казанцы.

В категории от 12 до 17 лет среди детей сотрудников МВД первое место занял Казанец, второе – подросток из Балтасинского района, третье – еще один парень из Казани. Первые три места среди детей работников ГБУ «БДД» заняли представители Буинского района, Менделеевского района и Казани.

В соревнованиях родителей все три первых места получили жители столицы Татарстана.