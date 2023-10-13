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Дети со всего Татарстана соревновались в гонках на картах
В Казани состоялись соревнования на кубок «Картинг БДД». В нем участвовали дети работников ГБУ «Безопасность дорожного движения», дети сотрудников МВД по РТ, а также их родители.
Всего в соревнованиях приняли участие 53 человека из 17 городов и районов республики.
Соревнование прошло в преддверии Всероссийского Дня отца, который отмечается 15 октября.
«Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины», – отметил Рустем Гарипов.
В итоге в возрастной группе от 9 до 12 лет первые места заняли дети сотрудников МВД Татарстана из Казани, Елабужского и Алькеевского района и дети дети работников ГБУ «БДД» – все трое казанцы.
В категории от 12 до 17 лет среди детей сотрудников МВД первое место занял Казанец, второе – подросток из Балтасинского района, третье – еще один парень из Казани. Первые три места среди детей работников ГБУ «БДД» заняли представители Буинского района, Менделеевского района и Казани.
В соревнованиях родителей все три первых места получили жители столицы Татарстана.
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