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Дети-сироты в Татарстане задолжали за коммунальные услуги более 40 млн рублей
В Татарстане задолженность детей-сирот за жилищно-коммунальные услуги в жилых помещениях достигла 41 млн рублей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
«Актуальной продолжает оставаться проблема задолженности за жилищно-коммунальные услуги в жилых помещениях, принадлежащих детям-сиротам. В прошлом году общая сумма задолженности снизилась на 12,5 млн рублей, но по-прежнему остается высокой», – сказала детский омбудсмен.
По ее мнению, органам опеки и попечительства нужно установить контроль за жильем ребенка-сироты и над исполнением обязанностей опекуна по недопущению задолженности. «В случае выявления проблем необходимо оперативно реагировать в интересах детей во взаимодействии с органами прокуратуры», – добавила спикер.
Волынец также попросила Минобрнауки РТ внести предложения по региональным мерам социальной поддержки детей-сирот в части оплаты коммунальных услуг. Это касается и жилья, которое временно не используются ими по конкретным причинам.
«Есть успешные практики в регионах России. Считаю, что этот опыт необходимо использовать. Обращение в министерство направлено», – подчеркнула она.
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