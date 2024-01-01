Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Дети-сироты в Татарстане смогут получить бесплатное допобразование
С 1 января в Татарстане дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей получили право на получение бесплатного дополнительного образования. Изменения вносятся в статью 8 закона об адресной соцподдержке в РТ. Информация опубликована на сайте Госсовета республики.
«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья предоставляется право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета», — отметили в пресс-службе парламента.
На время прохождения учебы жителю республики предоставляется ежегодное пособие. Средства можно потратить на покупку учебной литературы и канцелярии. Кроме того, каждый месяц обучающийся будет получать пособие. Его размеры установит Правительство РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»