Дети-сироты в Татарстане смогут получить бесплатное допобразование

С 1 января в Татарстане дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей получили право на получение бесплатного дополнительного образования. Изменения вносятся в статью 8 закона об адресной соцподдержке в РТ. Информация опубликована на сайте Госсовета республики.

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья предоставляется право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета», — отметили в пресс-службе парламента.

На время прохождения учебы жителю республики предоставляется ежегодное пособие. Средства можно потратить на покупку учебной литературы и канцелярии. Кроме того, каждый месяц обучающийся будет получать пособие. Его размеры установит Правительство РТ.