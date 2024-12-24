Дети с юго-востока Татарстана начали приезжать в Казань на республиканскую елку

Республиканская новогодняя елка Раиса Татарстана пройдет завтра, 25 декабря. Первые участники уже начали прибывать в Казань из отдаленных районов республики, рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Для муниципальных образований подготовлены детские оздоровительные лагеря, чтобы дети смогли разместиться на случай непогоды. Дальние районы уже в пути и сегодня приезжают. Особенно юго-восток республики», – сказал Садыков.

Пройдут сразу два представления в «Татнефть Арене», их участниками станут почти 17 тыс. детей. Среди них – активисты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ОВЗ и дети из семей участников СВО. Иногородних учеников и сопровождающих педагогов будут кормить на базе школ Казани, а каждый участник получит новогодний подарок.