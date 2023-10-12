Дети с тяжелыми ментальными нарушениями из Лисичанска проходят реабилитацию в Челнах

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Дети из новых регионов России получают лечение в Челнах. Проект реализуется уже в течение полугода. На безвозмездной основе они проживают в санатории «Жемчужина», улучшают свое здоровье в центре лечебной педагогики «Чудо-дети» и получают реабилитацию в «Реацентре». Это дети с диагнозом «аутизм» и «ДЦП». Проект реализуется благодаря поддержке городских и республиканских властей.

Сегодня в центре лечебной педагогики «Чудо-дети» психологическую и медицинскую помощь получает шестилетний Владимир. Он приехал с родителями из Лисичанска. Курс реабилитации длится уже два месяца. Он включает занятия по дефектологии, логопедии, работу над нежелательным поведением и многое другое. Как отмечают мама и папа мальчика, прогресс заметен.

«Раньше его что-то заставляешь делать, психует, потому что не хочет делать. Сейчас более усидчивый стал. Вот, например, занимаешься с ним, играешь, он может часами теперь сидеть и играть», — говорит папа мальчика Владимир Павлов.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Мама Владимира Инна Фесенко отмечает, что раньше в Лисичанске тоже был центр, но теперь он разбит, заниматься негде. «Спасибо, помогли сюда попасть. Ребенок раньше задания вообще не хотел выполнять, ну, как бы он говорит некоторые слова, повторяет, но, если попросить, он не захочет этого делать», — объясняет ситуацию мама малыша.

Вова добился заметных результатов: он может самостоятельно одеться, обуться, поставить вещи на свои места и многое другое. Занятия проходят на территории санатория «Жемчужина». Здесь же семья и временно проживает. Для этого созданы все условия.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Исполнительный директор центра лечебной педагогики «Чудо-дети» Ася Кислова отмечает, что у детей, кроме того, что есть тяжелые ментальные нарушения, они еще усугубляются тяжелым посттравматическим синдромом, вызванным затяжными военными действиями, которые уже на протяжении почти 10 лет на этой территории, на территории Лисичанска.

«Поэтому эмоциональное состояние у ребят тяжелое: они боятся большого скопления людей, громких звуков. Лечение и реабилитацию уже получили пять семей. Еще две приехали накануне вечером», — рассказала Кислова.

Инициатором и руководителем проекта стал волонтер и предприниматель Рустам Гатин. Все расходы на транспорт и ремонт кухни на себя взял депутат горсовета Раиль Минегалиев.