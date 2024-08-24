Дети с СМА из Татарстана с нового года начнут получать отечественный препарат

С нового года дети со спинальной мышечной атрофией начнут получать отечественный дженерик «Нусинерсена». Об этом «Татар-информ» узнал на производстве нового препарата.

Напомним, что тяжело больных детей дорогостоящими лекарствами обеспечивает фонд «Круг добра», созданный по инициативе Президента России Владимира Путина.

15 апреля этого года компания «Генериум» зарегистрировала препарат, который будет лечить людей с СМА. Это дженерик, который полностью повторяет оригинальный препарат — действующие и вспомогательные вещества. В компании подчеркнули, что он даже чище оригинала, благодаря новым способам очистки.

«Нам было сегодня представлено производство, и квалифицированные сотрудники ответили на вопросы пациентов. Можно сказать, что увиденное нами — презентации научных исследований, подтверждения эффективности, и технологичной идентичности воспроизведенного лекарственного препарата, убеждает нас в том, что этот препарат является полноценной копией и воспроизведенным аналогом лекарственного препарата “Нусинерсена”», — подчеркнул Руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко в беседе с журналистами.

Получилось, что отечественный препарат на 25% дешевле оригинального. И последний аукцион на поставку этого препарата детям через «Круг добра», выиграл именно он. Поэтому с 2025 года пациенты будут получать именно импортозамещенный «Нусинерсен».

Вскоре читайте на «Татар-информ» подробнее о новом препарате и его производстве.

В Министерстве здравоохранения Татарстана с «Татар-информом» поделились, что на август 2024 года в Татарстане проживает 50 человек с таким диагнозом, из них 17 взрослых пациентов и 33 ребенка. При этом взрослых лекарствами обеспечивает регион.