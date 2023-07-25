Дети с ОВЗ смогут бесплатно арендовать велосипед на Кремлевской набережной в Казани

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На Кремлевской набережной заработал бесплатный пункт проката велосипедов для детей с ОВЗ. Арендовать транспорт можно с 10 утра до 10 вечера, сообщает мэрия столицы РТ.

Воспользоваться адаптивным велосипедом можно при наличии справки, залогом станет паспорт.

Напомним, что в Казани работают еще 5 таких пунктов проката: в парке жилого района Салават Купере, в Горкинско-Ометьевском лесу, в Сосновой роще, в парках им. Урицкого и Победы.