news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 25 июля 2023 21:12

Дети с ОВЗ смогут бесплатно арендовать велосипед на Кремлевской набережной в Казани

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Дети с ОВЗ смогут бесплатно арендовать велосипед на Кремлевской набережной в Казани
Фото: © «Татар-информ»

На Кремлевской набережной заработал бесплатный пункт проката велосипедов для детей с ОВЗ. Арендовать транспорт можно с 10 утра до 10 вечера, сообщает мэрия столицы РТ.

Воспользоваться адаптивным велосипедом можно при наличии справки, залогом станет паспорт.

Напомним, что в Казани работают еще 5 таких пунктов проката: в парке жилого района Салават Купере, в Горкинско-Ометьевском лесу, в Сосновой роще, в парках им. Урицкого и Победы.

#велосипедист #прокат
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное