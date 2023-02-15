Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Дети с ОВЗ и строительство спортивных сооружений: какие задачи выполнил Минспорт за год
В Казани, в Общественной палате Татарстана, прошли очные общественные обсуждения результатов исполнения публичных целей и задач Министерства спорта РТ, которые были сформированы ведомством на 2022 год.
Заседание провела председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева. Главным спикером стал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев. Он рассказал о реализации публично сформированных целей и задач ведомства за прошлый год. Пять главных направлений были определены в декабре 2021 года.
Чиновник доложил, что в Татарстане за год было завершено строительство 28 спортивных объектов. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в поселке Алексеевском введен в эксплуатацию крытый ледовый каток с искусственным покрытием (теперь в Татарстане насчитывается 50 ледовых дворцов). Завершено возведение спортивных площадок по подготовке и сдаче норм ГТО в шести муниципальных районах: Верхнеуслонском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Бавлинском.
«По отдельному поручению [Раиса Татарстана] Рустама Минниханова были построены и введены в эксплуатацию футбольный стадион в Менделеевске, крытый ледовый дворец в Лениногорске, крытый плавательный бассейн в поселке Васильево Зеленодольского района, восемь спортивных комплексов с универсальными спортивными площадками в Тетюшском районе», — добавил Садриев.
Второе направление — реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов. По итогам прошлого года функционировало 492 отдельно стоящих спортивных объекта, находящихся в республиканской и муниципальной собственности. Из них 96 объектов требовали капремонта. В итоге работы затронули 24 спортивных объекта в 16 муниципальных образованиях РТ. На 23 объектах речь шла о проведении строительно-монтажных работ, на одном — о выполнении проектно-изыскательских работ.
К сегодняшнему дню работы по капитальному ремонту завершены на всех объектах. По словам замминистра, поставленная цель достигнута: количество объектов, не требующих капитального ремонта, теперь равняется 431, а их доля — 84,5%.
Третьей задачей было увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, с 52,5% до 55,5%. Садриев отметил, что Минспорта РТ провело массу спортивных мероприятий, что значительно повлияло на развитие спортивной отрасли республики. В 2022 году численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в республике составила 2 млн человек, что соответствует 57,8% от общей численности населения республики в возрасте от трех до 79 лет.
В целях популяризации занятий физической культурой ведомство совместно с федерациями по видам спорта и физкультурно-спортивными обществами провело более тысячи мероприятий различного уровня с общим охватом свыше 500 тыс. человек. Наиболее масштабными из них стали соревнования в рамках Декады спорта и здоровья, предусмотренные федеральным проектом «Спорт — норма жизни». Декада состояла из 400 массовых мероприятий для различных категорий населения с охватом более 80 тыс. участников.
Садриев напомнил, что 12 февраля в Республике Татарстан была проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2022» и республиканские соревнования «Лыжня Татарстана — 2022». Мероприятие охватило 40 муниципальных районов республики, а также Казань и Набережные Челны. Всего на старт вышли 127 тыс. человек. В Казани были проведены первые международные «Фиджитал-игры», участниками которых стали около 200 человек, что также значительно повлияло на рост спорта в республике.
Четвертое направление — привлечение детей и подростков с инвалидностью к занятиям спортом посредством открытия пяти дополнительных отделений адаптивного спорта. В Татарстане адаптивной физической культурой и спортом занимаются 33,2% лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в спортивно-адаптивной школе занимаются 226 человек в четырех отделениях. Это спорт глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых
Замминистра объяснил, что цель находится в обработке и будет выполнена к 2024 году. Валеева в свою очередь
подчеркнула, что вопрос обязательно должен быть проработан и выполнен. По ее словам, Татарстан испытывает большую потребность в спортивных объектах для детей с ОВЗ.
Пятое направление — обеспечение стипендиями спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и доплатами их тренеров.
В 2022 году ежемесячно стипендию получали 935 спортсменов, доплату — 111 тренеров (в 2021 году стипендию получали 587 спортсменов, доплату — 94 тренера). Произведены выплаты на общую сумму 99 млн рублей: 93 млн пошли на выплату премий спортсменам, 5 млн — на начисление доплат тренерам.
В этом году 1012 спортсменов ежемесячно будут получать стипендии, 101 тренеру положены доплаты. Предварительная сумма выплат составит 82,2 млн рублей.
В связи с введением ограничительных мер в отношении к России в 2022 году оказались отменены более 20 международных спортивных мероприятий, которые должны были пройти на территории Татарстана.
Шестое направление — внедрение онлайн-платформ в работу 80% спортивных школ для информирования родителей о расписании тренировок, посещаемости и успехах ребенка в электронном виде.
В рамках этой цели министерством приложение «Мой спорт» было введено в работу спортивных школ Татарстана. В приложении зарегистрированы и активированы 78 тыс. спортсменов республики. Все спортшколы, подключенные к системе, вносят данные о тренировочных занятиях и ведут фиксацию результатов выполнения сессий, контрольно-переводных и контрольных нормативов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»