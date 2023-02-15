Дети с ОВЗ и строительство спортивных сооружений: какие задачи выполнил Минспорт за год

В Казани, в Общественной палате Татарстана, прошли очные общественные обсуждения результатов исполнения публичных целей и задач Министерства спорта РТ, которые были сформированы ведомством на 2022 год.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-инворм»

Заседание провела председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева. Главным спикером стал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев. Он рассказал о реализации публично сформированных целей и задач ведомства за прошлый год. Пять главных направлений были определены в декабре 2021 года.

Чиновник доложил, что в Татарстане за год было завершено строительство 28 спортивных объектов. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в поселке Алексеевском введен в эксплуатацию крытый ледовый каток с искусственным покрытием (теперь в Татарстане насчитывается 50 ледовых дворцов). Завершено возведение спортивных площадок по подготовке и сдаче норм ГТО в шести муниципальных районах: Верхнеуслонском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Бавлинском.

«По отдельному поручению [Раиса Татарстана] Рустама Минниханова были построены и введены в эксплуатацию футбольный стадион в Менделеевске, крытый ледовый дворец в Лениногорске, крытый плавательный бассейн в поселке Васильево Зеленодольского района, восемь спортивных комплексов с универсальными спортивными площадками в Тетюшском районе», — добавил Садриев.

Второе направление — реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов. По итогам прошлого года функционировало 492 отдельно стоящих спортивных объекта, находящихся в республиканской и муниципальной собственности. Из них 96 объектов требовали капремонта. В итоге работы затронули 24 спортивных объекта в 16 муниципальных образованиях РТ. На 23 объектах речь шла о проведении строительно-монтажных работ, на одном — о выполнении проектно-изыскательских работ.

К сегодняшнему дню работы по капитальному ремонту завершены на всех объектах. По словам замминистра, поставленная цель достигнута: количество объектов, не требующих капитального ремонта, теперь равняется 431, а их доля — 84,5%.

Третьей задачей было увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, с 52,5% до 55,5%. Садриев отметил, что Минспорта РТ провело массу спортивных мероприятий, что значительно повлияло на развитие спортивной отрасли республики. В 2022 году численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в республике составила 2 млн человек, что соответствует 57,8% от общей численности населения республики в возрасте от трех до 79 лет.

В целях популяризации занятий физической культурой ведомство совместно с федерациями по видам спорта и физкультурно-спортивными обществами провело более тысячи мероприятий различного уровня с общим охватом свыше 500 тыс. человек. Наиболее масштабными из них стали соревнования в рамках Декады спорта и здоровья, предусмотренные федеральным проектом «Спорт — норма жизни». Декада состояла из 400 массовых мероприятий для различных категорий населения с охватом более 80 тыс. участников.

Садриев напомнил, что 12 февраля в Республике Татарстан была проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2022» и республиканские соревнования «Лыжня Татарстана — 2022». Мероприятие охватило 40 муниципальных районов республики, а также Казань и Набережные Челны. Всего на старт вышли 127 тыс. человек. В Казани были проведены первые международные «Фиджитал-игры», участниками которых стали около 200 человек, что также значительно повлияло на рост спорта в республике.

Четвертое направление — привлечение детей и подростков с инвалидностью к занятиям спортом посредством открытия пяти дополнительных отделений адаптивного спорта. В Татарстане адаптивной физической культурой и спортом занимаются 33,2% лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в спортивно-адаптивной школе занимаются 226 человек в четырех отделениях. Это спорт глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых

Замминистра объяснил, что цель находится в обработке и будет выполнена к 2024 году. Валеева в свою очередь

подчеркнула, что вопрос обязательно должен быть проработан и выполнен. По ее словам, Татарстан испытывает большую потребность в спортивных объектах для детей с ОВЗ.

Пятое направление — обеспечение стипендиями спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и доплатами их тренеров.

В 2022 году ежемесячно стипендию получали 935 спортсменов, доплату — 111 тренеров (в 2021 году стипендию получали 587 спортсменов, доплату — 94 тренера). Произведены выплаты на общую сумму 99 млн рублей: 93 млн пошли на выплату премий спортсменам, 5 млн — на начисление доплат тренерам.

В этом году 1012 спортсменов ежемесячно будут получать стипендии, 101 тренеру положены доплаты. Предварительная сумма выплат составит 82,2 млн рублей.

В связи с введением ограничительных мер в отношении к России в 2022 году оказались отменены более 20 международных спортивных мероприятий, которые должны были пройти на территории Татарстана.

Шестое направление — внедрение онлайн-платформ в работу 80% спортивных школ для информирования родителей о расписании тренировок, посещаемости и успехах ребенка в электронном виде.

В рамках этой цели министерством приложение «Мой спорт» было введено в работу спортивных школ Татарстана. В приложении зарегистрированы и активированы 78 тыс. спортсменов республики. Все спортшколы, подключенные к системе, вносят данные о тренировочных занятиях и ведут фиксацию результатов выполнения сессий, контрольно-переводных и контрольных нормативов.